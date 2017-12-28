Fuhuş baronundan dehşet görüntüler

İSTANBUL’da fuhuş baronu olarak bilinen Hakan Ato'nun elebaşılığını yaptığı çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyeye gönderildi. Zorla ve şiddet kullanarak fuhuş yaptıran çetenin dehşet görüntüleri ortaya çıktı. 36 kadına zorla ve tehditle fuhuş yaptırdığı belirlenen ve mal varlığına tedbir konulan Ato’nun, milyonlarca liralık taşınmaz ve lüks araçlarını fuhuştan gelen gelirden edinmediğini ıspatlayamazsa 56 gayrimenkul ve 8 otomobiline el konulacak.

OPERASYON MAĞDUR KADININ ŞİKAYETİYLE BAŞLADI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, savcılığa yaptığı suç duyurusuyla kendisine zorla senet imzalatılarak fuhuşa zorlanan bir kadının polise başvurmasıyla başlattığı soruşturmada, masaj salonları ve güzellik merkezleri adı altında fuhuş yaptıran bir çeteyi tespit etmiş, çetenin ele başının daha önce defalarca kez gözaltına alınan ve “Fuhuş Baronu” olarak adlandırılan Hakan Ato olduğunu tespit etmişti.

Yanında çalışan kadınlara şiddet uyguladığı, döverek senet imzalattığı ve fuhuşa zorladığı anlaşılan Hakan Ato ve 15 adamı geçtiğimiz hafta 23 Aralık günü düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul’da masaj salonu ve güzellik merkezi adı altında 13 mekanda fuhuş yaptırdığı belirlenen Hakan Ato ve 15 adamı Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulandı.Şüphelilerden 2’si Emniyetteki işlemlerin arından serbest bırakılırken, Hakan Ato ve 13 şüpheli bu gün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.