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Fuhuş suçundan 24 yıl ceza alan kadın yakalandı

‘Fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ gibi suçlardan 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü Kiraz Coşgun Adana'da gözaltına alındı.

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Konya’da 5 yıl önce gerçekleştirilen ahlak operasyonunda gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 41 yaşındaki Kiraz Coşgun, yargılandığı mahkemece ‘fuhşa teşvik etmek’, ‘fuhuş yaptırmak’, ‘fuhşa aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından 24 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alınan ceza Yargıtay tarafından onandığı halde Coşgun teslim olmak yerine kaçtı. Türkiye genelinde aranan kadınla ilgili Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı.

Ekipler, firari kadının kızının Adana'da yaşadığını bu nedenle Adana'ya gelmiş olabileceğini düşünüp kızını ve evini takibe başladı. Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesinde pusu atan ekipler, Kiraz Coşgun’u sokakta yakaladı.

Emniyete getirilen Kiraz Coşgun işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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