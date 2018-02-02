Adana'da yönetici ile sorumlularının da arasında yer aldığı 25 kişinin gözaltına alındığı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 3 gün önce operasyon düzenlenen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına kayyum atanması için Adana 5. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu inceleyen mahkeme, ihtiyati tedbir kararı alarak kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı vakfa kayyum atadı.

Vakfa yönelik operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Ocak'ta 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında bulunduğu 25 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı.

Vakfın genel merkezinin bulunduğu binada yapılan aramalarda, bir kasa ve dolapta kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti.