Furkan Vakfı mağduru öğrencilere Adana Valiliği sahip çıktı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 26 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı maarif müfettişlerinin incelemesi sonucunda, kayyuma devredilen vakfın 6 öğrenci yurdunun izinsiz eğitim ve kaçak barınma faaliyetine son verildiği belirtildi.

Burada kalan öğrencilerin büyük kısmının ailelerinin Adana'da ikamet ettiği kaydedilen açıklamada, "Bu yurtlarda barınan ve aileleri ilimizde ikamet etmeyen öğrenciler, mağdur olmamaları için talep etmeleri halinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen yurtlara yerleştirilecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son üç yılda yapılan denetimlerde kaçak eğitim faaliyetinde bulunan 281 yer ile kaçak barınma sağlayan 8 öğrenci yurdunun kapatıldığı ifade edildi.

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına ait olduğu ve öğrenci yurdu olarak faaliyet gösterdiği iddia edilen 6 bina bugün mühürlenmişti.