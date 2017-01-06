Gabar Dağı'nda 2 askerimiz şehit oldu
Şırnak'ta Gabar Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.
- AA, İHA
Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak’ta çatışma: 1 terörist öldürüldü
Edinilen bilgilere göre, Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler tarafından Gabar Dağı’nda yürütülen operasyon sırasında bir mağarada terör örgütü PKK mensubu ya da mensuplarının olduğu tespit edildi. Mağarayı çevreleyen güvenlik güçleri, “teslim ol” çağrısı yaptı. Ancak çağrıya ateş açılarak, karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışma devam ederken mağaraya doğru ilerleyişini sürdüren güvenlik güçleri, içeride bulunan bir teröristi öldürerek, etkisiz hale getirdi. Mağara önündeki bir Doçka mevziisinin imha edildiği operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği de öğrenildi.
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