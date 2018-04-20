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Gabon'dan Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ'cü tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasına yönelik MİT tarafından düzenlenen operasyonla Türkiye'ye getirilen 3 şüpheli, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'uluslararası casusluk' suçlarından tutuklandı.

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Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü  Suçlar Bürosu tarafından ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanmaları  istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılar Osman  Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal'ın hakimlik sorgusu sabaha karşı sona  erdi.

Nöbetçi hakimlik, şüpheliler Özpınar, Akbaş ve Demirönal'ın, "silahlı  terör örgütü yöneticiliği" ve "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmasına  hükmetti.

OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Gabon yapılanması içinde yer aldığı  tespit edilen şüpheliler Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal, MİT'in  10 Nisan'da Gabon'un başkenti Librevil'de düzenlediği operasyonla yakalanarak  özel uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

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