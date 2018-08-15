Galata Köprüsü'nden denize düşen kişi kurtarıldı
Galata Köprüsü'nden denize düşerek boğulma tehlikesi geçiren kişi, polis ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
- AA
Alınan bilgiye göre, köprünün üst kısmındaki yaya geçidinde alkol aldığı iddia edilen M.D. adlı erkek, bir anda dengesini yitirerek denize düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisinin uzun arayışı sonucu yarı baygın bulunan M.D, botla Karaköy İskelesi'ne çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen M.D, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bir görgü tanığının ifadesine başvuran polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.