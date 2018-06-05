Galatasaray Bennacer, Emre Akbaba ve Bas Dost ile görüşüyor

GALATASARAY bir taraftan UEFA’nın Finansal Fair Play kriterleri nedeniyle getireceği kısıtlama kararını beklerken, diğer yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar’ın Arsenal’i bırakan Wenger’in Fatih Terim’e tavsiye ettiği Ismael Bennacer’in yanı sıra Emre Akbaba ve Gomis’e alternatif olarak Bas Dost’u gündeme aldığı ortaya çıktı.

BENNACER’E FEGHOULİ ARACI

Cim-Bom, Terim’in ön libero adayları arasında yer alan 20 yaşındaki Bennacer için vatandaşı Sofiane Feghouli’yi devreye soktu. Feghouli’nin Fransa’da doğan ve şu anda Empoli forması giyen Bennacer’a Galatasaray taraftarını anlatarak ikna ettiği ifade ediliyor. Cezayir Milli Takımı’nda iki kez forma giyen 20 yaşındaki futbolcunun Arsenal’de toplam 32 maça çıktığı kaydedildi.

AKBABA GALATASARAY’I İSTİYOR

G.Saray, teklifler alan Gomis’in gitmesi durumunda ise Sporting Lizbon’da forma giyen Bas Dost’u gözüne kestirdi. Portekiz ekibiyle 2020’ye kadar sözleşmesi olan Dost’un maliyetinin 7-8 milyon euro olduğu belirtiliyor. Aslan, hem Türkiye hem de yurt dışından pek çok taliplisi olan Emre Akbaba için de Alanyaspor’la görüşmelerine devam ediyor. Emre’nin de G.Saray’ı istediği iddia ediliyor.