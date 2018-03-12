Galatasaray gol olup yağdı taraftar internete doydu

Turkcell’in dijital iş birliği yaptığı Galatasaray, attığı gollerle taraftarlarını hep puanlarla hem de hediye internetle sevindirmeye devam etti. Son olarak evinde Atiker Konyaspor’u 2-1 yenen sarı kırmızılılar, son 8 haftada 24 gol atarak Süper Lig puan tablosunun zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk yolunda avantaj elde eden takımlarıyla gururlanırken, atılan gollerle de hediye internet kazanmaya devam ettiler.

Son 8 haftada rakip fileleri 24 kez havalandıran Galatasaray, ‘Şampiyon’ pakete sahip olan sarı-kırmızılı taraftarlara, bu sayede 2.4 GB hediye internet kazandırdı.

Taraftarlar Turkcell’in servisleriyle dijitalleşiyor

Türkiye’nin ilk dijital spor kulübü olmak için, dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell’le Galatasaray arasında yapılan iş birliğinde sarı-kırmızılı taraftarlar takımına destek vermek için ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ adı verilen 3 farklı dijital paketten birini seçebiliyorlar. Şampiyon paketine sahip taraftarlar, Galatasaray’ın ligde attığı her gol başına 100 mb hediye internet kazanıyor. Tamamen Turkcell’in dijital servislerinden oluşan paketler 5, 7 ve 9 TL’ye alınabiliyor. Turkcell’den ‘Sarı’, ‘Kırmızı’ ve ‘Şampiyon’ paketleri alan Galatasaray taraftarları çeşitli sürpriz hediyeler de kazanma şansına sahipler. Özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde taraftarlar, oyuncularla tanışmadan antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve topa değin birçok özel sürprizle karşılaşacak.

Mesajla satın alınabiliyor

Galatasaray destek paketleri Turkcell satış kanallarının yanı sıra SMS ile de kolayca satın alabilecek. Galatasaray taraftarlarının almak istedikleri pakete göre Turkcell hatlı cep telefonlarından, ‘Sarı Paket’ için GS5, ‘Kırmızı Paket’ için GS7, Şampiyon Paket içinse GS9 yazıp 2200’a mesaj göndermeleri yeterli olacak. Paketlerle ilgili gerekli bilgilere GS Store’lardan da ulaşılabilecek.