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Galatasaray ile Beşiktaş derbidinde 7 bin 51 polis görev yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 7 bin 51 polis görev aldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19.00'da başlayan maçta geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bu kapsamda, stadyumun içinde 2 bin 896, dışarıda ve güzergahlarda 4 bin 155 olmak üzere 7 bin 51 polis görev yaptı.

 

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