Galatasaray ile Beşiktaş derbidinde 7 bin 51 polis görev yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan maçta 7 bin 51 polis görev aldı.
- AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 19.00'da başlayan maçta geniş güvenlik önlemleri alındı.
Bu kapsamda, stadyumun içinde 2 bin 896, dışarıda ve güzergahlarda 4 bin 155 olmak üzere 7 bin 51 polis görev yaptı.
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