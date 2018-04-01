Galatasaray Trabzonspor özet 2-1 GS TS maç özeti golleri önemli anları

Galatasaray Trabzonspor maç özeti golleri ve önemli anları futbol severler tarafından araştırılıyor. Ligde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray sahasında Trabzonspor’u ağırladı ve şampiyonluk yolunda önemli bir engeli geçmiş oldu. GS TS özet anlarında 3 gol sesi çıktı. Maçı 2-1 kazanan Galatasaray rakipleriyle puan farkını korudu. 90 dakika sonunda Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takım bu sezon sahasında oynadığı 14 lig maçında yenilgi almazken, bunların 13'ünü kazandı.

GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET (1.YARI)

7. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano, ceza yanının sağ tarafında Abdülkadir Ömür'den kaptı topu kale sahasına doğru gönderdi. Bu bölgede uygun durumda topla buluşan Feghouli, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

17. dakikada Gomis'in ceza sahasında yaptığı vuruşta savunmadan dönen topu Selçuk İnan kontrol etti. Bu futbolcunun ceza sahasının sağ çaprazında müsait durumda yaptığı vuruşta ise top yan ağlarda kaldı.

30. dakikada Belhanda'nın ceza yayı içinde yerden çektiği şutta, kaleci Onur Kıvrak yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

GALATASARAY TRABZONSPOR ÖZET (2.YARI)

52. dakikada Trabzonspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Savunmanın arkasına atılan uzun topu kontrol ederek ceza sahasına giren Yusuf Yazıcı'nın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Muslera topu çelerek gole izin vermedi.

60. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Kaleci Muslera'nın uzun degajında Trabzonspor savunmasında Okay Yokuşlu'nun ayağından açtığı topu kaparak ceza sahasına giren Gomis, meşin yuvarlağı kaleci Onur Kıvrak'ın üzerinden ağlara bıraktı.

79. dakikada Donk'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gomis, ceza yayı içindeki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun gelişine yaptığı vuruşta, kaleci Onur Kıvrak son anda topu direğin dibinden kornere çeldi.

88. dakikada Burak Yılmaz'ın sağdan ortasında, ceza sahasında Rodellaga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90 2. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Orta saha yuvarlağının içinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Kucka, kaleci Muslera'nın önde olduğu pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.