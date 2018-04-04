Galaxy S7 ve S7 Edge için Oreo geliyor

Android 8.0 Oreo tarafından desteklenecek bir avuç Samsung akıllı telefonu, Wi-Fi Alliance tarafından tespit edildi.

Bunların arasında Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3 (2017) gibi hoş sürprizler olduğununu görüyoruz. Ayrıca Samsung Xcover 4, Galaxy S7 ve S7 Edge ile birlikte Wi-Fi Alliance’da güncellemeyi alacak telefonlar arasında gösterildi.

Wi-Fi Alliance’da listelenen akıllı telefonların yanı sıra, Samsung Galaxy Tab S3 de Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak cihazlar arasına girdi.

Ne yazık ki, Samsung’a göre Galaxy S6 ve S6 Edge, bir yazılım yükseltmesi için uygun olmayacak kadar eski. Samsung, bu iki telefon için yakın zamanda desteğini bıraktığı için gelecekte yeni güncellemeler almaları pek olası değil.

(ShiftdeIete)