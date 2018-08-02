Galaxy Tab A 10.5 özellikleri ve fiyatı belli oldu

Samsung, yeni tableti Galaxy Tab A 10.5'i tanıttı. Donanımıyla dikkat çeken tablet, oyun meraklılarını sevindireceğe benziyor.

Samsung Galaxy Tab A 10.5'ın teknik özellikleri

Adından da anlaşılacağı gibi 10,5 inç boyutundaki Galaxy Tab A 10.5, 1920 x 1080 çözünürlük sunan TFT LCD ekrana sahip. 8 MP ana kamera ve 5 MP arka kamera ile donatılan yeni tablet, Snapdragon 450 1,8 GHz 8 çekirdekli işlemciyle geliyor. 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı sunan Samsung Galaxy Tab A 10.5, microSD kart ile 400 GB'a kadar depolama alanı desteği sunuyor. USB Type-C ile şarj ve bağlantı yapabildiğiniz yeni tablet 7300 mAh bataryaya sahip.

Samsung'un "Bütün aile için uygun" sözüyle lanse ettiği Galaxy Tab A 10.5, mavi, gri ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın Wi-Fi destekli versiyonu 380 dolar, LTE destekli versiyonu ise 450 dolar fiyat etiketiyle 24 Ağustos'tan itibaren piyasaya sürülecek. Ülkemizdeki dolar kuru ve vergilerle ürünün hangi fiyattan satışa çıkacağı henüz açıklanmış değil.

(Haber Türk)