Gambiya'da son durum Gambiya nerede

Afrika’nın siyasi krizle çalkalanan küçük ülkesi Gambiya nerede? Gambiya siyasi açıdan olağanüstü günler geçiriyor. Gambiya lideri Yahya Jammeh, 1 Aralık’ta kaybettiği seçim sonuçlarını tanımayı OHAL ilan edince Senegal ordusu Gambiya’ya girdi. Peki, Gambiya nerede? Gambiya ordusu savaşa girecek mi? İşte, Gambiya son gelişmeler.

GAMBİYA’DA NELER OLUYOR?

Gambiya lideri Yahya Jammeh'in 1 Aralık tarihindeki seçim sonuçlarını tanımamasıyla başlayan siyasi kriz, ülkeye dışarıdan askeri müdahaleyle sonuçlandı. Aralık ayının ilk günü düzenlenen seçimlerde muhalefetin adayı Adama Barrow yüzde 45 oyla birinci sırayı almıştı. Ancak oyları yüzde 36'da kalan Jammeh, koltuğunu bırakmayacağını ilan etmişti. Jammeh ardından OHAL ilan edince Afrika ülkeleri Gambiya’da olan bitene kayıtsız kalmadı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğı (ECOWAS) ülkeleri harekete geçti ve Senegal ordusu, Gambiya sınırına çektiği birlikleriyle bugün müdahaleye başladı. Askeri operasyona Nijerya da destek veriyor.

Gambiya ordu komutanı Osman Badji, uluslararası askeri operasyona karşı koymayacaklarını daha önce açıklamıştı. Badji, "Askerlerimi seviyorum ve onları aptal bir kavgaya dahil etmeyeceğim" demişti. BBC muhabiri Tomi Olapido, yalnızca 2 bin 500 askeri bulunan Gambiya'nın bir dış müdahaleye direnmesinin çok zayıf ihtimal olduğunu aktarıyor.

SENEGAL ORDUSU GİRİŞ YAPTI

Askeri hareketliliğin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Gambiya'da devlet başkanlığının Adama Barrow'a geçişinin sağlanması için askeri müdahale hazırlığı yapan ECOWAS destek kararından sonra başladığı kaydedildi.

Gambiya ordusunun ECOWAS ordu birliklerine herhangi bir direnç göstermediğini kaydeden yetkili, "Farafenni'deki yerel güvenlik güçlerinin beyaz bayraklar sallayarak ECOWAS ordu birliklerinin sorunsuzca geçişine izin verdiler." ifadelerini kullandı.

Gambiya'da devir teslim töreninin bugün gerçekleşmemesi üzerine Adama Barrow komşu ülke Senagal'deki Gambiya elçiliğinde devlet başkanlığı için bugün yemin etmişti.

ABD VE BM DESTEK VERİYOR

Uluslararası askeri müdahaleyi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de (BMGK) onaylıyor. Çatışmadan korkan turistler ülkeden kaçarken, on binlerce Gambiyalının da Senegal'e sığındığı bildiriliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik bir son dakika açıklaması geldi. Bakanlık, Gambiya'daki krizle ilgili olarak 'Senegal'in askeri müdahalesini destekliyoruz' dedi.

GAMBİYA NEREDE?

Gambiya konum olarak Afrika kıtasının batı yakasında, Atlantik Okyanusu kıyısında yer almaktadır. Ülke 11.295 km² yüzey alanı ile Afrika kıtasının en küçük devleti konumundadır. Atlantik Okyanusu kıyısı hariç ülke tamamen kendisinden yüzölçümü olarak yirmi kat daha büyük olan Senegal tarafından çevrilidir.

Ülke içerisinde birçok etnik grup yaşamakta olup, bu gruplar içerisinde çoğunluğu ülke nüfusunun neredeyse %40'ını oluşturan Mandinka etnik grubu oluşturmaktadır. Mandinka etnik grubunu %19'a yakın bir oran ile Fulbe etnik grubu, %15'e yakın bir oran ile de Volof etnik grubu takip etmektedir. Ülke genelinde 2013 tahmini nüfus sonuçlarına göre 1.740.860 kişi yaşamaktadır.