Game of Thrones yeni sezon tarihi Game of Thrones 8. sezon açıklandı

Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Dünya üzerinde milyonlarca izleyicisi bulunan popüler dizi Game Of Thrones yeni sezon tarihi netleşti. HBO tarafından ünlü dizinin yeni bölümlerine dair açıklama geldi. HBO resmi internet sitesi üzerinden, Game of Thrones'un final sezonu olan 8. sezonunun ne zaman başlayacağına ilişkin resmi bir açıklama gerçekleştirildi. HBO'nun popüler dizisi Game of Thrones'un, 2018 yılında yeni bir sezon yayınlamayacağı iddialarının ardından resmi açıklama yapıldı. İşte, Game of Thrones 8. yeni sezon ne zaman sorusunun yanıtı.

GAME OF THRONES 8. YENİ SEZON NE ZAMAN?

George R.R. Martin'in yazdığı kitap serisinden HBO kanalı tarafından diziye uyarlanan Game of Thrones dizisi bildiğiniz gibi dünya genelinde çok büyük ses getirmişti. Birkaç gün içerisinde 7. sezonu başlayacak olan dizinin 8. sezonu yani final sezonu ne zaman yayınlanacak soruları bir hayli fazlaydı. Bu sorular soruluyor iken yapımcılar GoT evreninde geçecek tam beş tane yan dizi (spin-off) açıklamış ve serinin hayranlarını sevindirmişlerdi. Şimdi de dizinin baş yapımcıları David Benioff ve D.B. Weiss, yaptıkları açıklamada dizinin 8.sezonun ne zaman yayınlanacağı belirttiler.

Game Of Thrones dizisiyle ilgili gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda, Game of Thrones'un 8. sezonu, yani final sezonu, 6 bölüm olacak ve 2019 yılında yayınlanacak.

HBO nihayet dizinin 2019 yılında 6 bölümlük final sezonuyla geri döneceğini duyurdu. David Benioff ve D.B. Weiss, David Nutter ve Miguel Sapochnik yeni sezonun yönetmenleri olacakken yeni sezonun yazarlarıysa David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman ve Dave Hill olarak açıklandı.

Dizinin yönetici yapımcıları David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger ve Bernadette Caulfield, eş yönetici yapımcılar Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis ve George R.R Martin olarak duyuruldu.

GAME OF THRONES SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı. Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.