Gar katliamı sanığı DEAŞ'lı teröristin yeni fotoğrafları dosyaya girdi

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın görülmesine, 2 ay aradan sonra yarın yeniden başlanacak. Mahkeme heyeti, son duruşmada, müşteki ile sanık avukatlarının talepleri doğrultusunda, sanıklarla ilgili başka illerde yürütülen soruşturma ve davalarla ilgili belgelerin, kendisini patlatan Yunus Durmaz'la ilgili otopsi raporlarının istenmesine karar vermişti.

Mahkeme dosyasına, davanın firari sanığı Ahmet Güneş ve bombalı saldırıların planlayıcısı olduğu belirlenen Yunus Durmaz'a ait yeni fotoğraflar alındı. Fotoğrafların, 24 Nisan 2014 tarihinde, Suruç'ta gerçekleştirilen operasyonda Yunus Durmaz'ın ağabeyi Ökkeş Durmaz ve aracı kullanan Mustafa Delibaşlar ile yakalanan Ahmet Güneş'in üzerinden çıkan dijital materyallerden elde edildiği belirtildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne canlı bomba saldırısı gerçekleştiren İsmail Güneş'in kuzeni olan Ahmet Güneş, ele geçirilen örgütsel doküman ve dijital materyallerde yer alan infaz görüntülerine rağmen cezaevinde 5 ay tutuklu kaldıktan sonra mahkemece serbest bırakıldı.

1 KİŞİYİ İNFAZ EDİYOR

Suriye'de terör örgütü DEAŞ kamplarında çekildiği tahmin edilen fotoğraflara göre, Ahmet Güneş, 1 kişiyi infaz ediyor. Bir fotoğrafta infaz sırasında Yunus Durmaz'ın da öldürülen kişinin yanında durduğu görülüyor. Diğer fotoğrafta ise Yunus Durmaz, aralarında Ahmet Güneş'in de olduğu DEAŞ'lı teröristlere eğitim yaptırıyor.

Kakkında yakalama kararı çıkarılan firari Ahmet Güneş'in nerede olduğu ise bilinmiyor.