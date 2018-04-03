Gar saldırısı sonrası açığa alınan Ankara eski İstihbarat Şube Müdürü Ulusoy'un FETÖ'den gözaltına alındığı ortaya çıktı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen Hacettepe Teknokent soruşturması kapsamında Gar Saldırısı sonrası açığa alınan Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy'un da gözaltına alındığı ortaya çıktı.
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