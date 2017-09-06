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Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Antalya'da, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanan dönemin Garnizon ve Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • DHA
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun konutunda bulunan dönemin Antalya 3’üncü Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya, Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile darbecilerin sözde Antalya Sıkıyönetim Komutanlığı’na atadığı Burdur eski 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz’ün yargılanmasına Antalya 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan sanıkların yargılandığı davanın 9’uncu celsesi iki gün sürdü.

"TALİMATLATA UYDUM"

Sanıklardan Mustafa Kaya, kendisinin 15 Temmuz gecesi Vali Münir Karaloğlu’nun talimatlarına uyduğunu söyledi.

Kendisinin silah taşımayı bile sevmeyen bir kişi olduğunu belirten Kaya, tahliyesini istedi. Suçlamaları kabul etmeyen diğer sanıklar da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, sanıklardan Mustafa Kaya’nın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, darbecilerin Antalya’ya sözde sıkıyönetim komutanı olarak atadığı Metin Karagöz ile ByLock kullandığı iddia edilen Ahmet Yurdagül’ün ise tahliye talebini reddetti. Duruşma ertelendi. 

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