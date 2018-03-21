GATA: Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, 'Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır' denildi.