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GATA ve asker hastanelerinin devrine ilişkin düzenleme

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç duyulan branşlardaki personel, kıta, kurum ve karargahlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapacak. İhtiyaç duyulmayan branşlardaki personel ise devredilen personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrolarına atanacak.

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Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup, henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç duyulan branşlardaki personel, kıta, kurum ve karargahlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Daha önce 9 Kasım 2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek, kabul edilmesi hakkındaki kanunun 107'nci maddesinin ilgili bölümünde değişikliğe gidildi.

Buna göre Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve asker hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrini kapsayan kanun maddesinde "devredilecek personele" ilişkin düzenlemeler yapıldı.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup, henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç duyulan branşlardaki personel, kıta, kurum ve karargahlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapacak.

İhtiyaç duyulmayan branşlardaki personel ise devredilen personel kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde araştırma görevlisi kadrolarına atanacak.

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde yabancı öğrenciler dahil olmak üzere, lisansüstü eğitim yapmakta olan öğrenciler ile bu hakkı kazanmış olanlar, eğitimlerine Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam edecek.

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