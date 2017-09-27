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Gayrimeşru referandumda sonuçlar açıklandı

IKBY, gayrimeşru referandumun sonuçlarını açıkladı.

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IKBY Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu veriler paylaşıldı:
 
Gayrimeşru referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.
 
Geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935
 
Geçersiz oy sayısı: 21 bin 180
 
Evet:  % 92.73
 
Hayır: % 7.27
 
Referanduma katılım % 72 olarak açıklanmıştı.

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