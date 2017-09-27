Gayrimeşru referandumda sonuçlar açıklandı

IKBY Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu veriler paylaşıldı:

Gayrimeşru referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.

Geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935

Geçersiz oy sayısı: 21 bin 180

Evet: % 92.73

Hayır: % 7.27

Referanduma katılım % 72 olarak açıklanmıştı.