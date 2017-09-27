Gayrimeşru referandumda sonuçlar açıklandı
IKBY, gayrimeşru referandumun sonuçlarını açıkladı.
IKBY Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada şu veriler paylaşıldı:
Gayrimeşru referandumda 4 milyon 581 bin 255 kişiden 3 milyon 305 bin 925 kişi oy kullandı.
Geçerli oy sayısı: 3 milyon 85 bin 935
Geçersiz oy sayısı: 21 bin 180
Evet: % 92.73
Hayır: % 7.27
Referanduma katılım % 72 olarak açıklanmıştı.
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