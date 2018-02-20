Gaz çıkaran yolcu ortalığı birbirine kattı, uçak acil iniş yaptı
Dubai-Amsterdam seferini yapan Hollanda uçağında sürekli gaz çıkaran yolcu kavgaya neden oldu. Kavga nedeniyle uçak acil iniş yaptı.
Hollanda merkezli Transavia Havayolları'nın uçağında ilginç bir olay yaşandı. Uçak Dubai- Amsterdam seferini yaparken bir yolcunun sürekli gaz çıkarması yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Yanlarında oturan yolcunun uçakta sürekli gaz çıkarmasından rahatsız olan ikili bu durumu yolcuya aktarınca, “Umrumda değil. İstediğim gibi gaz çıkarabilirim” yanıtını aldı. Bunun üzerine tartışma büyüdü ve taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı.
4 KİŞİ UÇAKTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI
kokpit.aero'da yer alan habere göre, pilotlar bunun üzerine Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından uçaktan indirildi ve gözaltın alındı. Uçakta olay çıkaran yolcular hakkında dava açılacağı bildirildi.
Uçakta kavganın olduğu koltuk sırasında oturan iki kız kardeşten 25 yaşındaki Nora Lacchab, “Biz kavganın ortasında kaldık ve uçaktan atılmamız tamamen haksızlık. Kabin görevlileri olayı yatıştırmak yerine tam tersine her şeyi körükledi” ifadesini kullandı.
Kaynak: Hürriyet
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