Gazeteci Hasan Cemal'e PKK/KCK propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay ceza aldı

Gazeteci Hasan Cemal’in 15 Mayıs 2013’te yayınlanan ‘Hasan Cemal’in Çekilme Günlüğü’ başlıklı yazısında kullandığı ifadeler üzerine ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Geçen duruşmada mütalaa veren savcı, Cemal’in yazısında PKK’nın cebir ve şiddet içeren eylemlerini övücü ve meşru gösterici nitelikte olduğu, bu suretle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçunu işlediğini, örgüt propagandası yapmak’ suçunu, yazısı dizisi halinde devam ettirdiğini belirterek 1 bir yıl 10 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Mahkeme heyeti, Hasan Cemal'e PKK/KCK propagandası yapmaktan 1 yıl 6 ay ceza verirken ceza ertelendi