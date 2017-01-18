Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gazeteci Işık'a PKK adına tehdit mesajı yollayan 3 kişi yakalandı

Star Gazetesi yazarı İlhami Işık'a PKK/KCK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderdiği iddia edilen 3 kişi yakalandı.

  • AA
  • 2
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  • 0
x

Batman'da, 13 Ocak'ta Çamlıtepe Mahallesi'nde H.G'ye ait ikamette meydana gelen hırsızlık olayında bir cep telefonunun çalınması ve mağdurun sosyal medya hesabına giriş yapılarak gazeteci olan babası İlhami Işık'a PKK/KCK terör örgütü adına tehdit mesajı gönderilmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu olayın gerçekleştiği mahallede bulunan çok sayıda iş yerinin güvenlik kamerası incelendi.

Çok yönlü yapılan araştırmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. İkametten çalınan cep telefonu ise ikinci el telefon alım satımı yapan bir mağazada ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında “PKK/KCK terör örgütü adına tehdit etmek", ayrıca bir şüpheli hakkında da “Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada dijital malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı

Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon

Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon

Rus gemileri Doğu Sibirya Denizi'nde mahsur kaldı

Rus gemileri Doğu Sibirya Denizi'nde mahsur kaldı

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA