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Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

Kapatılan Zaman gazetesi eski yazarı Şahin Alpay hakkında Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararını değerlendiren İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Alpay’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirilen Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa  Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumunu yeniden değerlendirdiği,  Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı  olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski  yönetici ve yazarlarının da sanık olarak bulunduğu davada tutuklu yargılanan  gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

MEHMET ALTAN'IN DA TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Öte yandan AYM'nin hak ihlali kararı verdiği Gazeteci Mehmet Altan hakkında da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

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