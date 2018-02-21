Gazi Kamil Öztürk: Arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Sözleşmeli Er Kamil Öztürk, kısa sürede iyileşip arkadaşlarının yanına gitmek istediğini söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yakınına havan mermisi düşmesi sonucu yüzünden, başından ve sağ elinden yaralanan 22 yaşındaki Öztürk, Kilis Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından memleketi Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Ahmetdanişment köyündeki babaevine geldi.

Kamil Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 aydır görevde olduğunu söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı'na katıldığını belirten Öztürk, nasıl yaralandığını ve sonrasını ise şöyle anlattı:

"Geçen pazar günü ikindi namazını kılmıştım. Ayağa kalktığımda patlama oldu. Şarapnel parçaları vücuduma geldi. O an yaralandım. Şükürler olsun bununla atlattık. Önce şokundaydım. Şoku atlattıktan sonra yaralandığımı ağabeyime anlattım. 'Sakın anneme, babama söyleme' dedim. O da Kilis'e yanıma geldi. Annemi ve babamı hastaneden çıktıktan sonra aradım ve olayı anlattım. İnşallah en kısa sürede iyileşip, doktorlar da izin verirse Zeytin Dalı Harekatı'na devam etmek istiyorum, arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum. Devletimiz ve milletimiz arkamızda, sağ olsunlar. Hiçbir şekilde sıkıntı duymuyoruz. Bizler de huzurlu, mutlu ve gururluyuz."

Baba Satılmış Öztürk de "Bize Kamil söyledi. 'Ben yaralandım' dedi. Oğlum vurulmuş diye üzülmedim. Çok da gururlandım, duygulandım, şeref duydum. Zeytin Dalı Harekatı'nın sonuna kadar devam etmesini istiyorum. Bir oğlum daha var o da gazi olsun. Yeter ki devlet var olsun." diye konuştu.