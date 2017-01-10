Gaziantep çatışma son dakika haberleri ve son gelişmeler

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş Güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu. Bölgeye ambulanslar sevk edildi.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişinde yaşanan çatışmada bir terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişindeki çatışma sonucu etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Emniyet binası ve çevresi ile kentin farklı bölgelerinde güvenlik tedbirleri artırıldı. Etkisiz hale getirilen teröristle birlikte hareket ettiği değerlendirilen kişi veya kişilerin yakalanması için kentin çeşitli noktalarında başlatılan operasyonlar sürüyor. Polis ekipleri, görgü tanıklarının da ifadesine başvuruyor. İKİNCİ TERÖRİST ARANIYOR Emniyet Müdürlüğü'ne ateş açıp kaçan ikinci terörist aranıyor. Çatışmada 1 polis memuru da yaralandı. ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE 1 teröristin daha olay yerinde saklandığı belirtildi. Az önce bir zırhlı araçla birlikte özel harekat timlerinin olay yerine geldiği görüldü. Olay yerinde özel harekat timlerinin yanı sıra terörle mücadele ve bomba imha uzmanları da bulunuyor. ŞAHİN: POLİSLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Gaziantep Emniyeti'ne saldıran teröristlere haddini bildiren polislerimizden Allah razı olsun. Ayrıntılı bilgiyi valilik verecektir.

15.45 Terörist öldürüldü

Bir terörist öldürüldü. Etrafta ikinci bir teröristin olduğu ihitimali üzerinde duruluyor.

15.50 Binaya girmek istediler

2 teröristin Emniyet Binasına girmek istediği, polislerin buna izin vermediği için çatışma çıktığını belirtildi. Diğer teröristin ise Emniyet binası karşısındaki otoparka girdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Olaylar sırasında bir polis yaralandı.

15.52 Polis binayı kuşattı

Kaçan teröristin saklandığı bina polis tarafından abluklaya alındı. İş yerlerinin olduğu binada polis giriş çıkışları kapattı. Ekipler binada olanları dışarı çıkarmıyor. Teröristin zemin katta olduğu bildiriliyor.

15.56 Canlı bomba mı?

Kaçan teröristin canlı bomba olma ihtimali üzerine Emniyet Binası önünde güvenlik önlemleri alındı. Bomba imha ekipleri olay yerinde.

16.00 Operasyon sürüyor

Olay yerinde çıkan çatışmada bir polis yaralandı. Caddeler trafiğe kapatıldı, giriş çıkışlara polis izin vermiyor. İHA'nın binasına kaçan teröristin bölgeden kaçmaması için operasyonlar sürüyor.

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