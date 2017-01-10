Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Cemil Ertem: Döviz talebi spekülatif amaçlı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, "Döviz talebi çok sığ, spekülatif amaçlı ve yurt dışı kaynaklı. Tam da Türkiye'nin anayasa değişikliği görüşmeye başlandığı zaman başlıyor. TL'yi hızlı bir şekilde değersizleştirme operasyonu yapılıyor. Bu komplo teorisi falan değildir. Çok açık bir gerçektir." dedi.