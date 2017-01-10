Gaziantep Emniyeti'nde çatışma
Gaziantep Emniyeti'nde teröristlerle polisler arasında çatışma çıktı. Canlı bomba binaya girmeye çalışırken öldürüldü. Çatışmada 1 polis memuru ağır yaralandı.
- AJANSLAR
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünün önünde çatışma yaşandı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar kaçmaya başlarken Emniyet Müdürlüğünde polisler olay yerinden vatandaşları uzaklaştırdı. Geniş Güvenik önlemi alan polisler etrafta bulunan iş merkezlerinde giriş çıkışları yasakladı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik şeridi oluşturdu.
Canlı bombanın binaya girmeye çalışırken öldürüldüğü bildirildi. Emniyet Müdürlüğü'ne ateş açıp kaçan ikinci terörist aranıyor. Çatışmada 1 polis memuru ağır yaralandı.
Bölgeye ambulanslar sevk edildi.
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