Gaziantep roket başlığı bulundu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir roket başlığı bulundu. Başlığın Afrin harekatı esnasında bölgeye atılan roketlerden olduğu tahmin ediliyor. Roket başlığının yaklaşık 45 gün önce bulunan gizemli cisim ile bağlantısı araştırılıyor
- İHA
Nurdağı ilçe merkezine 25 km uzaklıktaki Kozuluk Mahallesi Kozuluk göleti çevresinde çobanlar tarafından roket başlığı bulundu. Yapılan ilk incelemede 2 metre olduğu belirlenen başlığın Rus yapımı olduğu tahmin ediliyor. İhbar üzerine olay yerine gönderilen jandarma ekiplerinin incelediği başlığın menşei ve nasıl geldiği araştırılıyor.
İncelemelerde roketin en erken Mart ve Nisan aylarında düşmüş olabileceği öngörülüyor. Bulunan başlığın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e yönelik 20 Ocak 2018 tarihinde başlattığı ve Nisan ayına kadar süren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgedeki terör örgütü PYD/PKK terör örgütü tarafından Türkiye'ye atılan roketlerden birine ait olabileceği düşünülüyor
Gizemli cisimle de bağlantısı araştırılıyor
Öte yandan bulunan füze başlığının ilçede 45 gün önce bulunan gizemli cisimle bağlantısının da araştırıldığı belirtildi. Vatandaşların ihbarı ile Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesi Çiçeklipınar Tepe civarındaki dağlık ve ormanlık arazide ulunan esrarengiz cismin bir uydu yada roketin motor kısmı olabileceği ifade edilmişti.
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