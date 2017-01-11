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Gaziantep saldırısıyla ilgili Valilik'ten açıklama: Terör bağlantısı yok

Gaziantep Valiliğinin açıklamasında, 'Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.' denildi.

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Gaziantep Valiliği Basın Bürosundan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak'ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, "Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hale getirilen saldırganın (M.K.) adlı şahıs olduğunu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır."

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