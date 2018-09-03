Gaziantep Valiliğince Suriye hududunun geri bölgesinde bazı yerler 15 gün süreyle Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek ve vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

31 Ağustos saat 17.00'de başlayan uygulamanın 14 Eylül Cuma günü 17.00'de sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerde "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce alınacağı vurgulandı.