Gaziantep Beyazlar mahallesinde rehine krizi
Gaziantep'te bir evin garajında 3 kişiyi rehin alan silahlı şahısı, polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.
Gaziantep Beyazlar mahallesinde elinde silah ve bıçak bulunan 1 kişi, bir evin garajında 3 kişiyi rehin aldı.
Olay yerine polis ekipleri ulaştı. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis rehineleri kurtarmak için silahlı kişiyi ikna etmeye çalışıyor.
Kaynak: Habertürk
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