Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep Beyazlar mahallesinde rehine krizi

Gaziantep'te bir evin garajında 3 kişiyi rehin alan silahlı şahısı, polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gaziantep Beyazlar mahallesinde elinde silah ve bıçak bulunan 1 kişi, bir evin garajında 3 kişiyi rehin aldı.

Olay yerine polis ekipleri ulaştı. Bölgeye kimse yaklaştırılmazken polis rehineleri kurtarmak için silahlı kişiyi ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: Habertürk

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Milli iradeye saygı göstermeyenlerin sergiledikleri nobranlıkları unutmam

Erdoğan: Milli iradeye saygı göstermeyenlerin sergiledikleri nobranlıkları unutmam

1 milyonluk 11 final sorusu

1 milyonluk 11 final sorusu

8 şehir hastanesi daha hizmete giriyor

8 şehir hastanesi daha hizmete giriyor

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

Hakkari'de Mehmetçik minik öğrencileri misafir etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA