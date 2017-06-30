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Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde traktörün römorkunun altında kalıp, öldü

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nde, tamir etmeye çalıştığı traktörünün römorkunun üzerine düştüğü Selahattin Şimşek, yaşamını yitirdi.

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Olay, bugün öğleden sonra Kırışkal Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi 4 çocuk babası 58 yaşındaki Selahattin Şimşek, yeni aldığı traktörüyle tarlasına giderken hidrolik sistemin arızalanması sonucu römork kendiliğinden havaya kalktı. Bunun üzerine Şimşek, arızayı bulmak için römorkun altına girdi. Ancak bu sırada römork düştü, Şimşek, ezilerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Telefonuna ulaşamayan ailesi, gittiği tarlada Şimşek'in cesedini buldu. Şimşek'in cesedi, yapılan incelemenin ardında otopsi için morga kaldırıldı.

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