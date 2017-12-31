Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te 178 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Gaziantep'te polisin düzenlediği ve narkotik köpeği 'Bady'nin de katıldığı operasyonda, kamyon ile evde yapılan aramada toplam 178 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri sürücüsünün ismi açıklanmayan 13 EA 839 plakalı kamyonu durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bady'nin de katılımıyla yapılan aramada kamyonun kasasındaki meyve kasalarına gizlenmiş 165 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyondaki M.İ. ve E.K.'yı gözaltına aldı.

Ekipler, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla Perilikaya Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Koçbaşı ile kırılarak girilen evde yapılan aramada ise 13 kilo 500 gram esrar ele geçrdi. Esrara el koyan ekipler, A.S.'yi gözaltına aldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA