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Gaziantep'te 20 kilo esrara ele geçirildi

GAZİANTEP'te polis tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 20 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmada doğu illerinden kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği belirlendi. Bunun üzerine kent girişinde denetim noktası oluşturan polis, şüphe üzerine bazı araçları durdurarak aradı. Arama yapılan bir araca gizlenmiş poşetler içerisinde 20 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polis, araçta bulunan M.D. ve V.D.'yi gözaltına aldı. Sorgulanmasına başlanan 2 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından; 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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