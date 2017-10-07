Gaziantep’te 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 8 farklı adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda 65 fişek esrar, 26.5 gram esrar, 3.5 gram metamfetamin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet kesici-delici pala ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Aynı gün içerisinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince istihbari bilgiler doğrultusunda kuzey gişelerinde durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği Bady ile yapılan aramada ise 582 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili K.G, Z.G. ve S.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.