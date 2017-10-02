Gaziantep'te 500 milyon TL'lik fıstık vurgunu

İddiaya göre, yıllardır fıstık halinde çalışması nedeniyle üretici ve hal esnafının güvenini kazanan komisyoncu Muhsin Y. ile oğlu Necip Y. fıstığın hasat döneminde temas kurdukları 200'den fazla çiftçi, esnaf ve hamaldan topladıkları 500 milyon lira ile sırra kadem bastı. Vatandaşların kimi parasını kimi malını kaptırdığını söylerken, hamallar ise alacaklarının bulunduğunu ifade etti. Haldeki çaycıdan bakkala, çiftçiden nakliyecisine kadar herkesin dolandırıldığını söyleyen vatandaşlar, tüm birikimlerini komisyoncu baba oğla kaptırdıklarını kaydetti. Güvenlik güçlerine müracaat etmelerine rağmen hiç bir neticeye ulaşamadıklarını iddia eden vatandaşlar, "Tüm birikimimizi kaptırdığımız bu insanlar duyduğumuza göre, bizim paralarımızla İstanbul’da özel kolejler açmışlar. Devletin kolluk kuvvetlerinin bir an önce bu kişileri bulmasını istiyoruz“ dediler.

Fıstık halinde 20 yıldır hamallık yapan Recep Aydın(65) ise "Gelinlerimin altınları torunlarımın paraları benim 20 yıllık emeğim hepsi gitti. Bir an önce bunların bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.