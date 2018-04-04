Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te alev alan TIR'daki 125 bin liralık malzeme yandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, hareket halindeyken fren balatalarının aşırı ısınmasıyla alev aldığı değerlendirilen kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında 125 bin liralık malzeme kül oldu.

  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, öğleden sonra Nurdağı-Gaziantep karayolunun 16'ncı kilometresindeki Çakmak mevkiinde meydana geldi. Nurdağı'ndan yola çıkan Mustafa Kalkan yönetimindeki 27 DD 723 plakalı kumaş ve inşaat malzemesi yüklü TIR'ın lastikleri, iddiaya göre, fren balataların aşırı ısınmasıyla alev aldı. Alevlerin dorseye sıçramasıyla dumanları fark edip aracı yol kenarına park eden sürücü Mustafa Kalkan, itfaiyeden yardım istedi. Sürücü, TIR'ı dorseden kurtarıp aracın yanışını izlerken, alevler kısa sürede tüm dorseyi sardı. Metrelerce yükselen alevlere ihbarla gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın yaklaşık 2.5 saatin sonunda kontrol altına alındı. TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken içerisindeki 125 bin liralık malzemenin tamamı yandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

İngiliz İşçi Partisi yetkilileri, Suriye´nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG´lileri ziyaret ederek destek sözü verdi

NBA takımlarının eşsiz uçakları

NBA takımlarının eşsiz uçakları

Böyle soyadı görülmedi

Böyle soyadı görülmedi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

Tarihe geçen futbol efsanelerini açıkladı. Listeye tek bir Türk futbolcu girebildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA