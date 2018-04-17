Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te aranan evde ruhsatsız 10 silah ele geçirildi

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde jandarma tarafından aranan evde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Ş.U.'nun evinde arama yaptı. Yapılan arama evin çeşitli yerlerinde ruhsatsız 6 tüfek, 4 tabanca, 10 şarjör, 173 fişek ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Silah ve mühimmatlara el konulurken evin sahibi Ş.U. gözaltına alındı.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Askeri araç yüklü Rus Savaş Gemisi Çanakkale Boğazı´ndan Geçti

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

Sırçalı Kanyon'daki 'taş teras' ziyaretçi akınına uğruyor

185 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

185 TL taksitle ev sahibi olma fırsatı

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

Bakmaya cesaret edemeyeceğiniz fotoğraflar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA