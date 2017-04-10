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Gaziantep'te arazide dövülerek öldürülen gencin cesedi bulundu

Gaziantep'te, arazide kimliği belirlenemeyen dövülerek öldürülmüş 16-17 yaşlarında erkeğe ait ceset bulundu.

  • DHA
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Olay, bugün sabah saatlerinde Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sabah çocuklarını okula götüren aileler boş arazide hareketsiz yatan birini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kontrol ettiği gencin öldüğünü belirleyince polislere haber verdi. Araziye gelen polisler, üzerinden kimlik çıkmayan 16-17 yaşlarındaki gence ait cesette dayak izlerine rastladı. Dövüldüğü ve başına da sert bir cisimle vurulduktan sonra öldüğü tahmin edilen gencin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
 
Polis, parmak izini aldığı gencin kimliğini ve kim ya da kimler tarafından öldürülerek araziye bırakıldığını araştırıyor.

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