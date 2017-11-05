Gaziantep'te art arda çakan şimşekler, geceyi aydınlattı.

Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte şimşekler art arda çaktı. Kentte 30-40 saniyelik aralıklarla çakan şimşekler, geceyi aydınlatırken, görsel şölene de neden oldu. Şimşeklerle birlikte zaman zaman gök gürültüsü de gecenin sessizliğini bozdu.

Kentin eşsiz manzarasında dakikalarca izlenen şimşeklerle birlikte sağanak yağış da etkisini sürdürdü.