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Gaziantep'te, başkasına benzettiği sürücüyü öldürdü

Gaziantep'te, otomobiliyle dolaşırken önünü kesen kişiler tarafından başından av tüfeğiyle vurulan Hasan Kartal yaşamını yitirdi.

  • DHA
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Cengiztopel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.Ö. sokaktan geçen kimliği belirsiz bir kişiyle bilinmeyen nedenle tartıştı. Bu kişi, tartışmanın ardından kendisine ait otomobille sokaktan uzaklaştı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Hasan Kartal ise kısa süre sonra A.Ö.'nün tartıştığı kişiyle aynı model olan otomobiliyle sokağa girdi. A.Ö. ve yanındaki arkadaşları Ş.T. M.P. ve H.Y. otomobili durdurdu. Arkadaşları otomobildeki Kartal ile tartışırken, A.Ö. kendisine ait otomobilden av tüfeğini aldı. Olay yerine dönen A.Ö., Kartal'ın başına ateş edip, arkadaşları ile beraber olay yerinden uzaklaştı.

"BAŞKA BİRİNE BENZETTİM, YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM"

Ekipler, olaya karışan A.Ö., Ş.T. M.P. ve H.Y.'nin kimliklerini tespit ederek, mahalledeki evlerine operasyon düzenledi. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulanan şüphelilerden A.Ö., Kartal'ı, daha önce tartıştığı başka birine benzettiğini ve yanlışlıkla öldürdüğünü söyledi. A.Ö. ve olaya karışan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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