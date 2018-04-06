Gaziantep'te bir hurdacıdaki mutfak tüpü patladı
Gaziantep'te hurdacıdaki mutfak tüpünün patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü.
- DHA
Olay, sabah saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde bulunan hurdacıda meydana geldi. Hurdacıdaki tüplerden biri, henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralananların da olduğu belirtilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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