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Gaziantep’te bir kişi, mısırı beğenmedi, mısır satıcısını vurdu

Gaziantep’te bir kişi, sokakta satılan kaynamış mısırı beğenmediği için mısır satıcısını silahla vurarak öldürdü.

  • İHA
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 Olay, akşam saatlerde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyyar araba ile kaynamış mısır satan Remzi Yılmaz (35) ile aldığı mısırı beğenmeyen İbrahim B. (32) arasında tartışma çıktı. Üzerindeki tabancayı çeken İbrahim B., Remzi Yılmaz’a ateş etti. Vücuduna aldığı kurşunlarla ağır yaralanan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmaz’ın cesedi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kaçan İbrahim B.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

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