Gaziantep'te bir minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Başpınar mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Halil İbrahim D, kazada ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesinde yenik düşen Halil İbrahim D'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şahsın cenazesi otopsinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.