ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Gaziantep'te bir şahıs iş çıkışı çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü

Gaziantep'te iş çıkışı çocuklarına bayramlık alan Suriyeli adam, eve dönerken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, Düztepe Mahallesi Aşık Mahsuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan çıktıktan sonra çocuklarına bayramlık alan Suriyeli Kuteybe Garip’in (28) yönetimindeki 27 J 5947 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Şehmuz Başçı hakimiyetindeki 33 DBR 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosikletten fırlayan Garip, başına kaldırıma  vurarak ağır yaralandı. 2 çocuğu olduğu ve karısının da 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Garip, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.  

Hayatını kaybeden Suriyeli Garip'in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

85 yaşında üçüncü kitabını yazdı

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Mehmetçiğin Oramar Üs Bölgesi'nde zorlu nöbet değişimi

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

Bakırköy'de bir iş yerinde patlama

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA