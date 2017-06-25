Gaziantep'te bir şahıs iş çıkışı çocuklarına bayramlık aldı, eve dönerken öldü

Kaza, Düztepe Mahallesi Aşık Mahsuni Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan çıktıktan sonra çocuklarına bayramlık alan Suriyeli Kuteybe Garip’in (28) yönetimindeki 27 J 5947 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Şehmuz Başçı hakimiyetindeki 33 DBR 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosikletten fırlayan Garip, başına kaldırıma vurarak ağır yaralandı. 2 çocuğu olduğu ve karısının da 8 aylık hamile olduğu öğrenilen Garip, kaldırıldığı Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Suriyeli Garip'in cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.