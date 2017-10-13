Gaziantep'te bir TIR'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Gaziantep'te bir tırda yapılan aramada, 30 bin paket kaçak sigara bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bir süre takip ettikten sonra şehir girişinde durdurulan araçta yapılan aramada, 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili R.B. ve Ş.B. gözaltına alındı.
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