Gaziantep'te ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme sistemi ByLock programı kullandığı belirlenen 3 kişi tutuklandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında daha önceden yakalama kararı bulunan ve örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock kullandığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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