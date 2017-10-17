Gaziantep'te ByLock'tan 15 kişi tutuklandı
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullanıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişiden 15'i tutuklandı.
- İHA
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı iddia edilen farklı meslek gruplarından 19 kişi gözaltına alınmıştı. Sorgularının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkartılan şüphelilerden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4‘ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
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