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Gaziantep'te canlı bomba eğitimi alan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı

Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.

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Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi  aldığı belirtilen terörist yakalandı.
 
Gaziantep Valilği'nden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki  bağlantıları aracılığıyla yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve eylem yapması  muhtemel örgüt mensuplarının tespiti ile deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi  aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu operasyonla gözaltına  alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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