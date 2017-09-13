Gaziantep'te canlı bomba eğitimi alan terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı
Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terör örgütü DEAŞ mensubu, Gaziantep'te operasyonla yakalandı.
- AA
Suriye'de silah, patlayıcı ve canlı bomba eğitimi aldığı belirtilen terörist yakalandı.
Gaziantep Valilği'nden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün Türkiye'deki bağlantıları aracılığıyla yürüttüğü örgütsel faaliyetler ve eylem yapması muhtemel örgüt mensuplarının tespiti ile deşifresine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Suriye’de silah, patlayıcı madde ve canlı bomba eğitimi aldığı şeklinde bilgiler elde edilen terör örgütü mensubu operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.